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Son dakika | İmamoğlu'nu kendi sloganı üzerinden hedef aldı: 'Tam yol ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun!

29.03.2024 15:17
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı olan "Tam yol ileri" üzerinden hedef aldı. "İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür" diyen Erdoğan, 'yeniden İstanbul' vurgusu yaptı.

Son dakika | İmamoğlu'nu kendi sloganı üzerinden hedef aldı: 'Tam yol ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun!

Son dakika haberi: Seçim mitinglerinin sonuna yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a destek isteyen Erdoğan, Kurum'un rakibi İmamoğlu'na da yüklenirken "Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar oldu, avro oldu. Bunlar nereye götürülüyor? DEM ile pazarlıkta, birilerini yemlemekte kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

İşte Erdoğan'ın Sultanbeyli mitingindeki konuşmasından öne çıkan mesajları:

İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Tam yol ileri diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi hiç sahiplenmedin. Ya tatilde, ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde, ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta... Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz.

"BAVUL BAVUL PARALAR DEM İLE PAZARLIKTA KULLANILIYOR"

  • İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız el vermez. 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için 'yeniden İstanbul' diyoruz.

  • Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar oldu, avro oldu. Bunlar nereye götürülüyor? DEM ile pazarlıkta, birilerini yemlemekte kullanılıyor.

Başlıksız-3

"İSTANBUL TAM BİR ÇİLE ŞEHRİ HALİNE GELDİ"

  • Şu anda alandaki katılım rakamı 40 bin.

  • Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız tüm binalar yenilenecek. 5 yılda 650 bin konut yenilenmiş olacak.

  • Bu öyle bir belediye başkanı ki Sancaktepe'de metroyla ilgili açılış yaptık, orayı gelip toprakla doldurdu. Sen nasıl belediye başkanısın, nasıl doldurursun? 'Akıllı belediyecilik, tam ileri' diyor bir de. İstanbul tam çile şehri haline geldi. Bizim dönemimizde başlayan diğer birçok proje gibi metro hattını da ellerini yüzlerine bulaştırdılar.

  • Yönetimi üzerinde yapılacak her türlü kirlik pazarlık bu kenti kirletir. Kaynaklar yağmalanıp başka amaçlar için savrulmamalı.

"BİZİM YANIMIZDALARDI, ŞİMDİ CHP'YE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • Bir dönem yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmeye çalışıp CHP'ye kazandırmaya çalışanların sözlerine itibar etmeyeceğiz.

  • Enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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