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Son dakika! İnfaz düzenlemesi Meclis'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İnfaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Yaklaşık 90 bin kişi düzenlemeden yararlanacak." dedi.

Son dakika! İnfaz düzenlemesi Meclis'te

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şöyle:

An itibarıyla infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik.

Bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik.

Teklif öneri ve değerlendirmelerini de aldık.

Teklifler kapsamında görüşleri aldık.

İnfaz adaletini hedefledik.

İnfaz kanunu başta olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içerek 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

Kalıcı düzenlemeler getiriyoruz.

2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartıyoruz.

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz.

"YAKLAŞIK 90 BİN KİŞİ YARARLANACAK"

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konuttan cezaevine geçeceklerle bu sayı 90 bine ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnfaz Yasası ak parti MHP

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