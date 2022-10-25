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Son dakika: İngiltere'de yeni dönem başladı! Başbakan Rishi Sunak, Kral Charles'tan yetki aldı

25.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 45 günlük görev süresinin ardından istifa eden Liz Truss'ın ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak olmuştu. Sunak, bugün Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini alarak görevine resmen başladı.

Son dakika: İngiltere'de yeni dönem başladı! Başbakan Rishi Sunak, Kral Charles'tan yetki aldı

Son dakika haberi: Dünyanın takip ettiği seçimlerin sonucunun ardından Rishi Sunak görevine resmen başladı. Adı birçok skandala karıştıktan sonra istifa eden Boris Johnson'ın ardından yapılan seçimle görevi Liz Truss üstlenmişti. Ancak Truss 45 günün ardından istifa etti. Truss'ın yerine seçimlerdeki rakibi, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi. Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı.

KRAL CHARLES'IN YETKİ VERDİĞİ İLK BAŞBAKAN

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim'de istifasını açıklayan Liz Truss, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından İngiltere Kralı Charles'a istifasını sundu.

Truss'ın ardından Kral 3. Charles'la bir araya gelen Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen "Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan" olarak da tarihe geçti.

SUNAK, MUHAFAZAKAR PARTİNİN LİDERİ VE ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.

(AA)

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