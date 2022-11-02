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SON DAKİKA: 'İnşaat' filmi gerçek oldu! Büyükçekmece'de kazı sırasında cesetler bulundu, ekipler hemen harekete geçti

02.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 'İnşaat' filmi gerçek oldu! Büyükçekmece'de bir inşaat alanında cesetler bulundu. Cesetlerin ortaya çıkmasından sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İHA'nın aktardığı haberin detayları geliyor.

SON DAKİKA: 'İnşaat' filmi gerçek oldu! Büyükçekmece'de kazı sırasında cesetler bulundu, ekipler hemen harekete geçti

Son dakika bilgisine göre İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir inşaat alanında birden fazla ceset bulundu. Cesetlerin kime ait olduğu bilinmiyor. Büyükçekmece'de cesetlerin bulunduğu alana çok sayıda polis sevk edildi. Konuyla ilgili son dakika haberleri geliyor...

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESETLER BULUNDU! AKILLARA O FİLM GELDİ

Büyükçekmece'de cesetlerin bulunması akıllara o filmi getirdi! Başrollerini Şevket Çoruh ve Emre Kınay'ın paylaştığı İnşaat filminde, bir binanın yapımında çalışan iki arkadaşın cesetleri inşaat alanına gömerek para kazandıkları anlatılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece ceset İnşaat

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