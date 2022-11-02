SON DAKİKA: 'İnşaat' filmi gerçek oldu! Büyükçekmece'de kazı sırasında cesetler bulundu, ekipler hemen harekete geçti

Son dakika bilgisine göre İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir inşaat alanında birden fazla ceset bulundu. Cesetlerin kime ait olduğu bilinmiyor. Büyükçekmece'de cesetlerin bulunduğu alana çok sayıda polis sevk edildi. Konuyla ilgili son dakika haberleri geliyor...

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESETLER BULUNDU! AKILLARA O FİLM GELDİ

Büyükçekmece'de cesetlerin bulunması akıllara o filmi getirdi! Başrollerini Şevket Çoruh ve Emre Kınay'ın paylaştığı İnşaat filminde, bir binanın yapımında çalışan iki arkadaşın cesetleri inşaat alanına gömerek para kazandıkları anlatılıyordu.



