HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 10 PKK'lı terörist öldürüldü

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kaldıkları evden alınıp götürüldüler! Ev sahiplerine de ceza yağdıİzmir'de kaldıkları evden alınıp götürüldüler! Ev sahiplerine de ceza yağdı
Onlarcası ele geçirildi! 6 ilde gözaltılar varOnlarcası ele geçirildi! 6 ilde gözaltılar var
'1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı '1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı
Anahtar Kelimeler:
pkk terörist Hava harekatı son dakika
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek açıkladı! O sözleri duyunca istifa etmiş

Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek açıkladı! O sözleri duyunca istifa etmiş

Meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü

Meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü

'1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı

'1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı

İzmir'de kaldıkları evden alınıp götürüldüler! Ev sahiplerine de ceza yağdı

İzmir'de kaldıkları evden alınıp götürüldüler! Ev sahiplerine de ceza yağdı

Savaş çanları çalıyor! O ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan tansiyonu yükselten sözler: 'Cevapsız bırakılmayacak'

Savaş çanları çalıyor! O ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan tansiyonu yükselten sözler: 'Cevapsız bırakılmayacak'

İpte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu! Açıklama geldi: 'Cinsel istismar, darp ve...'

İpte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu! Açıklama geldi: 'Cinsel istismar, darp ve...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.