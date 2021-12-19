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  4. Son Dakika: Irak'taki 'Yeşil Bölge'ye roketli saldırı! Peş peşe ateşlediler

Son Dakika: Irak'taki 'Yeşil Bölge'ye roketli saldırı! Peş peşe ateşlediler

19.12.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge’ye saldırı düzenlendi. Yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu bölgeye yapılan roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki bazı araçlar zarar gördü.

Son Dakika: Irak'taki 'Yeşil Bölge'ye roketli saldırı! Peş peşe ateşlediler

Son Dakika Haberi: Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye gece geç saatlerde roketli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katyuşa roketlerinden birinin, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan C-RAM hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 2. roketin ise bölgedeki kutlama meydanına düştüğü açıklandı.

BAZI ARAÇLAR HASAR ALDI

Saldırı nedeniyle çevredeki bazı araçlar da hasar aldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri saldırı sonrası soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Irak
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