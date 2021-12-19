Son Dakika: Irak'taki 'Yeşil Bölge'ye roketli saldırı! Peş peşe ateşlediler

Son Dakika Haberi: Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye gece geç saatlerde roketli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katyuşa roketlerinden birinin, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan C-RAM hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 2. roketin ise bölgedeki kutlama meydanına düştüğü açıklandı.

BAZI ARAÇLAR HASAR ALDI

Saldırı nedeniyle çevredeki bazı araçlar da hasar aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri saldırı sonrası soruşturma başlattı.

(DHA)

