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Son dakika: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı... Şam'ı vurdular!

07.06.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Suriye'deki Esed rejiminden yapılan açıklamada, başkent Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Saldırıların rejime ait hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

Son dakika: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı... Şam'ı vurdular!

Son dakika haberi... Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

HASAR MEYDANA GELDİ

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsraili iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şam İsrail
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