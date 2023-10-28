Son dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağız

Son dakika haberi: Hamas-İsrail çatışmasında İsrail ordusu dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bombadırmanın dozunu artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in derhal bu saldırılarını durdurması gerektiğini kaydetti.

"İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Büyük Filistin Mitingi'ne de davet eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

MİTİNG ÇAĞRISI

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."





