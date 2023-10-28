HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağız

Son dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağız

28.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarına sert çıkıp vatandaşları bugünkü "Büyük Filistin Mitingi" ile ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağız

Son dakika haberi: Hamas-İsrail çatışmasında İsrail ordusu dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bombadırmanın dozunu artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in derhal bu saldırılarını durdurması gerektiğini kaydetti.

"İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Büyük Filistin Mitingi'ne de davet eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

MİTİNG ÇAĞRISI

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde cansız bedeni bulundu, arkadaşı gözaltındaEvde cansız bedeni bulundu, arkadaşı gözaltında
Son dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyonSon dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış"Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış"
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.