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  4. SON DAKİKA | Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

SON DAKİKA | Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

30.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin devam edeceğini duyurdu. Bir gün uzatılan ateşkes ile ilgili Hamas ise ateşkesin 7'nci gün için uzatılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

SON DAKİKA | Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak karışılık vermişti. Aralıksız vurulan Gazze'de insani kriz her geçen gün kötüleşirken uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları yapılmıştı.

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İLK ATEŞKES GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLAN EDİLDİ

Uzun süren görüşmelerin ardından insani ara ve esir takası konusunda iki taraf anlaşmış ve geçtiğimiz cuma alınan ateşkes kararı sonrasında ilk esir takasları yapılmıştı. Daha sonra ilan edilen 4 günlük ateşkes 2 gün daha uzatılmıştı.

ATEŞKES UZATILDI

Bugün ateşkesin bir kez daha uzatıldığı dünyaya duyuruldu. İsrail ve Hamas'tan gelen peş peşe açıklamalarla ateşkesin 1 gün uzatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin devam edeceğini duyurdu. Hamas ise ateşkesin 7'nci gün için uzatılması konusunda anlaştıklarını belirtti.


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İsrail ateşkes
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