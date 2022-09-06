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  4. Son Dakika: İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdular

Son Dakika: İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdular

06.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdular

Son dakika haberi: Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada İsrail savaş uçakları tarafından Halep Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı duyuruldu. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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