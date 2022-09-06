Son Dakika: İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdular

Son dakika haberi: Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum