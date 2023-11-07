Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gallant: İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu.

Gallant televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında, İsrail ordusu kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin 'kalbinde' konuşlandığını iddia ederek, " Gazze Şehri çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırıyorlar. Zafere ulaşana dek ve rehineler evlerine dönene kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "Şimdiye kadar yaklaşık 70 Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de Hamas da yönetmeyecek. İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." şeklinde konuştu.







