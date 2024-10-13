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Son dakika | BM'ye İsrail şoku: Tanklar zorla içeri girdi, UNIFIL askerleri yaralandı! "Ordudan açıklama bekliyoruz"

13.10.2024 17:21
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Son dakika haberi: Katliamı Filistin'den Lübnan'a taşıyan İsrail uluslararası hukuku da çiğnemeye devam ediyor! İsrail güçleri bugün son olarak Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) üssüne zorla girdi. Olayda 15 BM askerinin yaralandığı belirtildi. BM Barış Gücü'nden gelen açıklama dikkat çekti.

Son dakika | BM'ye İsrail şoku: Tanklar zorla içeri girdi, UNIFIL askerleri yaralandı! "Ordudan açıklama bekliyoruz"

Son dakika haberi: İsrail hedef tanımadan saldırmaya devam ediyor. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü de (UNIFIL) İsrail'in hedefi oldu. İsrail tankları, BM üssüne baskın düzenledi. Olayda 15 BM askeri yaralandı.

TANKLAR ZORLA BM ÜSSÜNE GİRDİ

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ramyah’taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. UNIFIL, “Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ardından ayrıldı” ifadelerini kullandı.

AA-20231014-32402166-32402151-ISRAILIN_GAZZE_SINIRINDA_ASKERI_HAREKETLILIGI

BM, İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, “Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” dedi.

BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL, “Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir. UNIFIL’in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şoke edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik” dedi.

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ÇOK SAYIDA BM ASKERİ YARALANDI

İsrail'in baskını sırasında 15 BM askerinin yaralandığı kaydedildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ

Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL güçlerini çatışma alanından çekmesi yönünde çağrıda bulundu. DHA'nın aktardığına göre; Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Netanyahu'nun, UNIFIL askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için ‘sağlam bir duruş’ sergileme çağrısı yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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