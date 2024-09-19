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  4. SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

19.09.2024 14:05
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Son dakika haberi: İstanbul'da Sarıyer açıklarındaki PD-30 isimli yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun, Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazında transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor. (DHA/AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul son dakika
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