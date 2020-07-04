Son dakika! İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131'nda Be\u015fikta\u015f a\u00e7\u0131klar\u0131nda bir teknede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ile Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 ekipler sevk edildi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERG\u00fczel oyuncu, bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan \u00f6fkeden deliye d\u00f6nd\u00fc: \u0130\u011freniyorum\u00c7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 belli oldu: \u0130\u015fte kazand\u0131ran rakamlarAnkara LGS 2020 taban puanlar\u0131 ve y\u00fczdelik dilimleri