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  4. Son dakika! İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

Son dakika! İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Son dakika! İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

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