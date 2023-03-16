SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı! Düzce, Ankara ve Sakarya da sallandı, AFAD'tan ilk açıklama geldi

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssünün Bolu olduğu ifade edildi. Deprem Bolu'nun haricinde Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya'da da hissedildi. Depremin şiddeti hakkında AFAD'tan açıklama geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyururken Kandilli ise 4.7 bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA: BOLU'DAKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Bolu'da gerçekleşen 4.8 şiddetindeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Bolu ve Düzce'de yaşayan vatandaşlar depremle ilgili korkularını sosyal medyadan dile getirdi.

SON DAKİKA: DEPREM UZMANI ERSOY'DAN İLK YORUM! 'BU BÖLGEDE...'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu'da gerçekleşen depremle ilgili sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: 'Gelecekte bu bölgede yeni depremler beklenebilir. 4.8 şiddetindeki deprem Düzce'nin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. İzlenmesi gereken bir deprem olarak değerlendiriyoruz.'



