Bolu'daki deprem sonrası gündem olan paylaşım! Naci Görür aylar önce yine uyarmış: 'Bu kesim riskli bölge! Bolu Dağı ve Bolu güneyi arasında...'

Bolu'daki deprem bölgede kısa süreli panik yarattı. Saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.8; Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu. Söz konusu deprem kent merkezinde güçlü şekilde hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Merkez üssü Bolu olan deprem İstanbul, Düzce, Ankara, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedilirken; Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

NACİ GÖRÜR AYLAR ÖNCE BOLU DEPREMİ İÇİN UYARMIŞ

Bolu'daki deprem sonrası Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün 23 Kasım 2022'de yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden yayıldı. 23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Görür'ün Bolu depremi için uyardığı ortaya çıktı.

"BOLU DAĞI TÜNELİ İLE BOLU GÜNEYİ ARASI..."

Söz konusu paylaşımda Bolu için dikkat çeken ifadeler kullanan Görür, Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasındaki alana dikkat çekerek uyarmış.

Görür, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermiş;

"Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle"

21 TEMMUZ'DA DA UYARMIŞ

Öte yandan Görür'ün Düzce 21 Temmuz'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından da benzer bir uyarı yaptığı görüldü.

Görür o günkü paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmış;

"Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek-Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle."





