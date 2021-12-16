Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ'a bir darbe daha! Yılbaşı öncesi operasyonlar sıklaştı

Son Dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

14 ÖRGÜT ÜYESİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DEAŞ'A ART ARDA DARBE

Dün yapılan operasyonda Ankara'da hakkında terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katılan başka bir terör örgütü üyesi de Osmaniye'de yakalandı. Adanda ise örgüt ile iltisaklı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

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