SON DAKİKA | İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ ve El Nusra gibi radikal terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün mali yapısına para aktaran bazı şüpheliler belirlendi.

Dini istismar eden söz konusu örgütlerin ve onlarla irtibatlı kişilerin faaliyetlerini mercek altına alan Terör Polisi, ağırlıklı olarak Suriye ve Irak gibi çatışmalı alanlarda faaliyet gösteren DEAŞ ve El Nusra’ya fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen kişilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese operasyon başlatan polis, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçunu işleyen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgüt içerikli dokümanlar ele geçirildi.

Polisiye soruşturmada yakalanan DEAŞ ve El Nusra yanlısı 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

İHA

