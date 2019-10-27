Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Bugün, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:18'de İstanbul'da Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde ilk olarak 3.4 olarak duyuruldu, daha sonra 3.3 olarak revize edildi. Deprem, yerin 10.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.



