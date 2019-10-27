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Son dakika! İstanbul'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'da Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 3.4 olarak duyuruldu, daha sonra revize edildi.

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Bugün, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:18'de İstanbul'da Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde ilk olarak 3.4 olarak duyuruldu, daha sonra 3.3 olarak revize edildi. Deprem, yerin 10.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Silivri deprem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biri osursa deprem oldu diye haber yapacaksınız artık,yeterki millet korkudan ucbucuk atsin
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