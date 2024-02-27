Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi: Büyük deprem endişesiyle yaşayan İstanbul bugün bir kez daha sallandı. Çanakkale merkezli deprem Edirne'de de hissedildi.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi. Depremin büyüklüğü 4,6 olarak belirlendi.

Biga merkez üslü depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





