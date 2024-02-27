HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

27.02.2024 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: İstanbul ve Edirne'de de hissedilen Çanakkale merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı.

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi: Büyük deprem endişesiyle yaşayan İstanbul bugün bir kez daha sallandı. Çanakkale merkezli deprem Edirne'de de hissedildi.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi. Depremin büyüklüğü 4,6 olarak belirlendi.

654645

Biga merkez üslü depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin" İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'
Dünya genelinde yayılıyor! Bölgede ilk kez rastlandıDünya genelinde yayılıyor! Bölgede ilk kez rastlandı
İzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katlettiİzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katletti
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

Ülkeden kaçmak istediler! Önlerine çıkan ilk turiste evlenme teklifi ettiler

Ülkeden kaçmak istediler! Önlerine çıkan ilk turiste evlenme teklifi ettiler

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.