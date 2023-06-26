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  4. Son dakika! İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Son dakika! İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

26.06.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ümraniye’de bulunan 5 katlı binanın bodrum katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika! İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Son dakika: İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bodrum katından yaşanan olayın sebebinin doğal gaz patlaması olduğu belirlendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

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CAMLAR KIRILDI, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada bulunan Muzaffer Güney (25) yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Muzaffer Güney, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı dairenin camlarının kırıldığı görülürken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"CAM VE BETON PARÇALARI HAVAYA UÇUŞMUŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Recep Usta, "Ben alt sokaktaydım. Patlama sesini duydum. Cam ve beton parçaları havaya uçuşmuş. Dairede yaşayan kişi yaralandı. Yüzünde yaralar vardı. Hastaneye kaldırıldı. Yüzünde yanmalar vardı" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye doğal gaz

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