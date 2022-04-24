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Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Sürücüsüz İETT otobüsü 15 araca çarptı

24.04.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sarıyer'de iddiaya göre sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.

Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Sürücüsüz İETT otobüsü 15 araca çarptı

Son dakika: İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası herkesi hayrete düşürdü. Sürücüsünün araçtan indiği İETT otobüsü hareket ederek 15 araca çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları olay yerinde devam ediyor.

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SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNDİĞİNDE...

Kaza, saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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