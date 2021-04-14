Son Dakika: İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

Kabine toplantısında alınan kararla birlikte sokağa çıkma saatleri değişirken, Metro İstanbul da seferlerde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 19.00'dan başlayarak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Alınan kısıtlama kararları çerçevesinde 14 Nisan itibariyle 18 yaşından küçük (istisna olarak 8. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler hariç) ve 65 yaşından büyük vatandaşlarımızın toplu taşıma araçları kullanımına sınırlama getirilmiştir, bu vatandaşlarımızın İstanbulkartları kullanıma kapatılacaktır.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 14 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının kapanış saati 19.00 olarak değiştirilmiştir.