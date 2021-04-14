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Son Dakika: İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

14.04.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Metro İstanbul, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında sefer saatlerinde düzenleme yaptığını duyurdu.

Son Dakika: İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

Kabine toplantısında alınan kararla birlikte sokağa çıkma saatleri değişirken, Metro İstanbul da seferlerde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 19.00'dan başlayarak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Alınan kısıtlama kararları çerçevesinde 14 Nisan itibariyle 18 yaşından küçük (istisna olarak 8. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler hariç) ve 65 yaşından büyük vatandaşlarımızın toplu taşıma araçları kullanımına sınırlama getirilmiştir, bu vatandaşlarımızın İstanbulkartları kullanıma kapatılacaktır.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 14 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının kapanış saati 19.00 olarak değiştirilmiştir.

HAFTA İÇİ TARİFESİ

Akşam yoğun saat tarifesi saat 16.00 itibari ile başlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19.00 itibarı ile ise seferlerimiz kademeli düşürülecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ GEÇERLİ OLACAK TARİFE

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

HAFTA SONU 15 DAKİKA ARALIKLARLA SEFER YAPACAK HATLAR

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.

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