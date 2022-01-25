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Son dakika: İstanbul'da metrolar açık mı? Metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? Özel araç kararından sonra...

25.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışından sonra son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. İstanbul'da metro ve metrobüsler açık mı, çalışıyor mu? İşlerine gidecek milyonlarca İstanbullu bu sorunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde özel araçlarla trafiğe çıkışın yasaklandığını belirtti. İstanbul'da metro ve metrobüs çalışıyor mu?

Son dakika: İstanbul'da metrolar açık mı? Metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? Özel araç kararından sonra...

Günlerdir süren uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da hayatı adeta felç etti. İstanbul'da hayat durdu. Havalimanları ve otogarlardaki seferler iptal edildi. Metro ve metrobüsler çalışıyor mu? Vali Yerlikaya özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Dün geceden beri binlerce araç yollarda mansur kaldı. İstanbul'da metro ve metrobüsler açık mı?

SON DAKİKA: BAKANLIK AÇIKLADI! MARMARAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Ulaştrma Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada Marmaray seferlerinin ücretsiz şekilde devam edeceğini açıkladı. Özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte metrobüs ve metro seferlerindeki yoğunluk da arttı.

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METRO VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte metro ve metrobüslerde de büyük problemler yaşandı. Vatandaşlar büyük kuyruklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ve metrobüs seferlerinin yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs
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