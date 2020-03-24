Son dakika: İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL



Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

