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  4. Son dakika: İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

Son dakika: İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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