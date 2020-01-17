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  4. Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarılık tatili trafiği başladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte yollar dolmaya başladı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, erken saatte yola koyuldu. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

Yarıyıl tatili İstanbul trafiğini de etkiledi. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 15.50 itibarıyla trafik yoğunluğu 70'e yaklaştı.

mynet yol durumu (1)


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