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Son Dakika: İstanbul'daki aşı karşıtı mitinge izin

09.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da yapılması planlanan aşı karşıtlarının buluşacağı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı.

Son Dakika: İstanbul'daki aşı karşıtı mitinge izin

Maltepe'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği'nce izin verildi.

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEMİŞTİ

Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Neden aşı bulamadınız aşı gelince aşı olmuyorum ulan ne lanet bir kavimsiniz lan siz
izin istemiyoruz siz aşı için bizden izin istiyormusunuz?!!
Bence izin verilmeliydi. Alana girişte hepsine aşı yapılmalıydı :))

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