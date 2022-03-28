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  4. SON DAKİKA | İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi! Lavrov'dan açıklama: Ümit ediyoruz...

SON DAKİKA | İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi! Lavrov'dan açıklama: Ümit ediyoruz...

28.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot: Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İstanbul açıklaması! Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakarelerin yüz yüze şekilde yeniden başlayacağını belirten Lavrov, görüşmelerin sonucunun başarılı olmasını umduklarını dile getirdi.

SON DAKİKA | İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi! Lavrov'dan açıklama: Ümit ediyoruz...

Son dakika haberi: Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler İstanbul'da yeniden başlayacak. Yüz yüze olan görüşmeler öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamalarda bulundu. "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Görüşmelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

RUSYA SÖZCÜSÜ PESKOV: BUGÜN TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ

İstanbul'daki görüşmelerle ilgili bir açıklamada Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” dedi.

SON DAKİKA | RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında pazar günü yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları daha önce Antalya'da biraraya gelmişti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL İÇİN TARAFLAR MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı. Karar, Ukrayna tarafından da olumlu karşılandı ve heyetlerin kısa süre içinde biraraya gelmesi bekleniyor.

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İstanbul Rusya Ukrayna son dakika haberi
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