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  4. Son dakika: İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi! Şimşek ve yıldırım herkesi korkuttu, o anlar ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi! Şimşek ve yıldırım herkesi korkuttu, o anlar ortaya çıktı

10.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli yağmur ve peş peşe çakan şimşekler gece boyu sürdü. Megakentin bir çok bölgesinde gök gürültüsü vatandaşları uykularından ederken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedilirken, sosyal medyada o anlara ait görüntüler paylaşıldı. İstanbul hava durumuyla ilgili bugün içinse yeni bir uyarı geldi. İşte İstanbul'daki kabus gecesiyle ilgili tüm detaylar...

Son dakika: İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor. Kurban Byaramı'nın ilk gününün gecesinde kuvvetli sağanak yağış ve çakan şimşekler İstanbullulara kabusu yaşattı. Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gece boyu vatandaşlar uykularından oldu. Esenyurt başta olmak üzere kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı. Paylaşılan 'şimşek haritası' ise yaşananların boyutunu adeta gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI 7 BİNİ AŞTI

Havaforum'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesi kullanıldı.

dasdasdü

İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI: KARADENİZ, YAĞIŞ POMPALIYOR

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışla ilgili yeni bir uyarı geldi. Havaforum'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu, Ankara için sarı alarm! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli olacakSON DAKİKA | İstanbul için turuncu, Ankara için sarı alarm! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli olacak

"8 saattir aralıksız devam eden şimşek, yıldırım, gök gürültüsü ve yağmur sebebiyle İstanbulluların çoğu bu gece uyuyamadı. Yağış ve gürleme aktivitesi öğlen saatlerine kadar bizimle gibi gözüküyor. Karadeniz, İstanbul'a yağış pompalıyor... İstanbul'da sıcaklık da çakıldı. Birçok ilçe 17-18 derecelerde!

SICAKLIK

KARADENİZ ÜZERİNDEN 3. DALGA GELİYOR

İstanbul, Sarıyer'de metrekareye düşen yağış miktarı 81 kilogramı geçti. Yağışlar halen devam ediyor... Karadeniz üzerinden 3. dalga geliyor. Karadeniz, adeta İstanbul'u hedef almış gibi. Yağış kuvvetleniyor. İşte sabaha karşı son durum... Su baskınlarına dikkat!

SARIYER

İSTANBUL ÜZERİNE YAĞIŞ TRENİ OLUŞTU

Karadeniz'den İstanbul üzerine yağış treni oluştu. Bu durum bodrum katları için su baskını riskini yüksek seviyeye çıkarıyor. Yağışlar sabah da devam edecek. Durum riskli, tedbirli olalım. Epeydir böylesini görmemiştik... "

3. DALGA

ÇAKAN ŞİMŞEKLER İSTANBULLULARI UYUTMADI

Öte yandan İstanbul'da gece boyu çakan şimşekler, vatandaşlara korku dolu bir akşam yaşattı. Uykularından olan vatandaşlar gök gürültüleri ve çakan şimşeklerle gece boyu ayakta kaldı.

O anlar ise pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul şimşek
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