Son dakika: İstanbul seçimi ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

RECEP ÖZEL TWİTTER'DAN DUYURDU

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı yeni açıklamada İstanbul seçimlerinin 23 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu.

İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun.... — Recep Özel (@recepozel32) 6 Mayıs 2019



