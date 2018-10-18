HABER

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nin okullarda 29 Ekim kutlamalarının yapılmaması yönünde talimat verdiği iddiası gündem yaratırken Valilik'ten konuya ilişkin son dakika bir açıklama geldi. İşte İstanbul Valiliği'nin 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili yaptığı o açıklama...

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliğinin okullara verilmiş gönderdiği bir yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşkuyla kutlanacaktır" denildi. (İHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bahçelievler'de dehşet evinde yaşananların detaylarıBahçelievler'de dehşet evinde yaşananların detayları
Marmara Üniversitesi'nden TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktoraMarmara Üniversitesi'nden TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği 29ekim 29 Ekim 29 ekim kutlamaları son dakika haberleri sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.