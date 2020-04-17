Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pandemi süresince yapılan çalışmalar, 'Toplu Ulaşım Bilim Kurulu' ve hafta sonu alınacak tedbirler hakkında basın açıklaması yaptı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:



Sevgili istanbullular, salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz.

Maske dağıtımında PTT'ler ve eczaneler aktif bir rol üstleniyor.

PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerden 7,5 milyon maske vatandaşlarımızdan teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçecek inşallah.

'TOPLAM 1 MİLYON 110 BİN MASKE DAĞITILACAK'



Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul esnaf sanatkar odaları birliğine 100 bin, pazarcılar odamıza 150 bin, taksiciler odamıza 200 bin fırıncılar odamıza 150 bin, su satıcıları odamıza 10 bin havaş çalışanlarına 200 bin emlak konut şantiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

'ALIŞVERİŞİ SON ANA BIRAKMAYIN'



Bugün 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek.



