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Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye açıklaması! Yasak ne zaman kalkıyor?

27.01.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'de sona ereceğini açıkladı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye açıklaması! Yasak ne zaman kalkıyor?

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyordu.

AA

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