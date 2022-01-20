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Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

20.01.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da okulların saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; Normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda;
sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


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