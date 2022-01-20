Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; Normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda;
sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2022
✅Normal eğitim yapan okullarımızda
⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda;
⏰Sabahçılar 10.00
⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin????
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