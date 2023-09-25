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  4. SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş karar! 3 kişi tahliye edildi

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş karar! 3 kişi tahliye edildi

25.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş karar! 3 kişi tahliye edildi

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa tahliye kararı verildi.

Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA

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