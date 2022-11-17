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  4. Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında yaralıların son durumu açıklandı: 68 hasta taburcu oldu

Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında yaralıların son durumu açıklandı: 68 hasta taburcu oldu

17.11.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pazar akşam saatlerinde İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Valisi Yerlikaya yaralıların son durumunu açıklayarak 68 hastanın taburcu edildiğini belirtti.

Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında yaralıların son durumu açıklandı: 68 hasta taburcu oldu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından yaralanan 81 vatandaştan 68'inin taburcu edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İstiklal Caddesi Ali Yerlikaya

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