Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında yaralıların son durumu açıklandı: 68 hasta taburcu oldu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından yaralanan 81 vatandaştan 68'inin taburcu edildiğini duyurdu.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.



11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022

Vali Yerlikaya paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.