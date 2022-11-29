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Son Dakika: İstiklal'deki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad El-Hac Nwas tutuklandı

29.11.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: İstiklal'deki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad El-Hac Nwas tutuklandı

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Saldırının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"KASTEN ÖLDÜRME" VE "DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Taksim'de 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hasssan'ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas Beyoğlu'nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alınmıştı. Ahmad Elhac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve göçmen kimlik numarası aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Ahmad Elhac Nwas'ın savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Ahmad Elhac Nwas "Kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

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BAKAN SOYLU YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve açık kimliğinin Ahmad El-Hac Nwas olduğu bildirilen şüpheli, İstanbul'da emniyete getirilmişti.

Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.

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Öte yandan, firari şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının da Nwas'ın telefonundan elde edildiği öğrenilmişti.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26'ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi terör saldırısı

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