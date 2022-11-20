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  4. İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! 'Ben kaçakçılık yaparım' dedi ve teröristle ilgili itirafta bulundu..."Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürdüm"

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! 'Ben kaçakçılık yaparım' dedi ve teröristle ilgili itirafta bulundu..."Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürdüm"

20.11.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak 2 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Tutuklanan son 2 şüphelinin insan kaçakçısı olduğu belirlendi. Bombayı İstiklal'e götüren terörist Ahlam Albashır'ı Antakya'dan aldığını itiraf eden kaçakçı, teröristi araçla Ceyhan'a bıraktığını itiraf etti.

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! 'Ben kaçakçılık yaparım' dedi ve teröristle ilgili itirafta bulundu..."Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürdüm"

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden birinin insan kaçakçılığı yaptığını, Albashır ve firari şüpheli Bilal Hasan'ı Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'ın arasın da olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb'ı yakaladı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili toplam tutuklanan şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

"BEN KAÇAKÇILIK YAPARIM"

Şüphelilerin İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmaları ortaya çıktı. Tareq Alkhatıb savunmasında, "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Süleyman Güder ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

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ANTAKYA'DAN ALIP CEYHAN'A BIRAKMIŞ

Sulh Ceza Hakimliği şüphelileri tutuklama gerekçesinde Tareq Alkhatıb'ın kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hasan'ı Hatay Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği anlatıldı. Gerekçede, Tareq'e Albashır'ı ve Bilal Hasan'ı götürmesini diğer şüpheli Süleyman Güder'in teklif ettiğini ve devamında Tareq Alkhatıb'a aracıyla bu süreçte takip ettiğini anlattığı belirtildi. Hakimlik delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

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