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  4. Son dakika: İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Son dakika: İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

26.12.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İsveç’in NATO üyeliği, TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan onaylanarak TBMM Genel Kurulu’na iletildi. AK Parti, MHP ve CHP 'Evet' oyu verirken, İYİ Parti ve SP ise 'Hayır' oyu verdi. İsveç için son sözü Genel Kurul söyleyecek.

Son dakika: İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Son dakika: Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Komisyondan geçen protokol, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.


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İsveç tbmm
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