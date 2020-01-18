Son dakika! İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan, açıklamasında şunları söyledi:

Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir.

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz

Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"

(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."

(AA)

