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  4. Son dakika | İYİ Parti'de Meral Akşener'e karşı değişim çıkışı! Ethem Baykal'dan çok konuşulacak açıklama: Yeni genel başkan adayı...

Son dakika | İYİ Parti'de Meral Akşener'e karşı değişim çıkışı! Ethem Baykal'dan çok konuşulacak açıklama: Yeni genel başkan adayı...

07.06.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP'deki değişim talebinin ardından benzer bir çıkış da İYİ Parti cephesinde yaşandı. 'Ortak Akıl Platformu'nun kurulduğunu duyuran İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, taleplerinin dikkate alınmaması halinde yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Son dakika | İYİ Parti'de Meral Akşener'e karşı değişim çıkışı! Ethem Baykal'dan çok konuşulacak açıklama: Yeni genel başkan adayı...

Son dakika: Seçimlerin ardından muhalefet cephesinden değişim talepleri peş peşe geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor" çıkışı dikkat çekerken CHP'de kurultay süreci resmen başladı. Millet İttifakı'nın paydaşlarından olan İYİ Parti'de de benzer sesler yükseldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: YENİ GENEL BAŞKAN ADAYI...

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Ortak Akıl Platformu"nun kurulduğunu duyurdu. İYİ Partili Baykal, yaptığı açıklamada "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

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