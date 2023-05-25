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  4. Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AK Parti'ye 2002 yılı göndermesi! "İlk turda alacağımıza inandım"

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AK Parti'ye 2002 yılı göndermesi! "İlk turda alacağımıza inandım"

25.05.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin konuşan Akşener, "Birinci tura inandığımız için muhtemelen böyle bir sarsıldık. Yani psikolojisini söylüyorum kendi adıma. Ama diğer taraftan ilk defa AK Parti 21 yılda 2002'deki oy oranına döndü." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AK Parti'ye 2002 yılı göndermesi! "İlk turda alacağımıza inandım"

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

"AK PARTİ 21 YILDA 2002'DEKİ OY ORANINA DÖNDÜ"

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerine ilişkin olarak, "Birinci tura inandığımız için muhtemelen böyle bir sarsıldık." ifadelerini kullanan Akşener, "Diğer taraftan ilk defa AK Parti 21 yılda 2002'deki oy oranına döndü. Yüzde 35 yani. Tabi Sayın Erdoğan da birinci turda kazanamadı. Şimdi bu bir artık referandum haline dönüyor." dedi.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2 buçuk milyon oy almasına da değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim burada şansımız daha iyi. Çünkü şöyle bir durum var: Sayın Oğan üçüncü bir aday olarak çıkmıştı. Sinan Oğan, daha protest bir seçmen kitlesinin oy vereceği üçüncü şahıstı. Yüzde 5.3 civarında bir oy aldı. Böyle olunca Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz çarşamba günü bizimle görüştü. Kendisine yetki verdik, herkesle görüşebilir. Hatta Sayın İnce'yle de...

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"O 5,3'LÜK SEÇMEN DE ORTALIK BİR YERDE DURUYOR"

Sinan Oğan, Sayın Erdoğan'la yapılan görüşme sonucunda Cumhur İttifakı'na katıldı. Sayın Özdağ da Millet İttifakı'na katıldı. Sayın İnce'nin son durumunu bilmiyorum. Bugün bir toplantı yapacaklardı. Henüz bir açıklama yaptı. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman şimdi o 5,3'lük seçmen de ortalık bir yerde duruyor. Yani benim başından beri iddiam şudur: Siyasi partilerin hep buralardaki konuşmalarda özellikle HDP üzerinden sorulan her soruda bunu söylemişimdir. Hiçbir partinin veya kişinin seçmeni, markası değildir. Yani sahipli mal değildir. Seçmen velinimettir, bugün bize oy verir, yarın öbür tarafa oy verir. Önemli olan onun gönlünü almak, gönlüne girmektir."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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