Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Akşener'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Meral Akşener'in kontrol amacıyla bugün hastanede kalması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 12, 2023



