İYİ Parti'den 'kazanacak aday' açıklaması: İki isim var, biz ikisine de tamamız

Türkiye seçim yılına girdi. Siyaset gündemi 2022'nin sonunda açıklanan asgari ücret, sözleşmelilere kadro ve EYT gelişmelerinin ardından yeni yılda seçime kilitlendi. Merak edilen ise iki konu var; Seçimler ne zaman yapılacak? Altılı masanın adayı kim olacak? Bilindiği üzere Cumhur İttifakı adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklamıştı. Şimdi gözler ise altılı masanın adayına çevrildi.

SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK?

Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olan seçimler için kulislerde bazı tarihler konuşuluyor. Hükümet yetkililerin açıklamalarından yola çıkarak seçimlerin en erken 9 Nisan en geç ise 18 Haziran'da yapılması bekleniyor.

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Merak edilen bir diğer konu ise altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği. Bu alanda öne çıkan 3 isim bulunuyor; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Daha önce yapılan açıklamalar göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu'nun adaylık için isminin ön plana çıktığı görülüyor. CHP liderinin, adaylık konusu geçtiği zaman büyükşehir belediye başkanlarının başarılı olduğunu söyleyip görevlerini sürdürmesine vurgu yapması dikkat çekiyor.

İYİ PARTİ'DEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen'in Youtube programında Adem Metan'a yaptığı açıklamalar ses getirdi. Ertürkmen kazanacak aday olarak iki ismi düşündüklerini, bunların Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu belirterek bu iki ismin adaylığını desteklediklerini belirtti.

Orhun Ertürkmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Biz birinci olacağız ve Genel Başkanımız Akşener'i başbakan yapacağız. Biz ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Meclis aritmetiği çok önemli fakat bu dönüş için Cumhurbaşkanlığını kazanmamız da önemli. Biz bu seçimi 'parlamenter sisteme dönmek mi, Cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı?' olarak yorumluyoruz. Burada da söz hakkımız olduğumuz için şunu söylüyoruz, 'kazanacak aday olsun.' Çünkü bu seçim eğer kaybedilirse bir daha parlamenter sisteme dönüşün tekrarlanmayacağına inandığımız bir seçim. Kaybedileceğine kesinlikle inanmıyorum. Fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz. Biz kazanacak adayla gitmeyi doğru buluyoruz. Orada da kazanacak aday olduğunu düşündüğümüz iki isim var.

Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş. Biz ikisinin de adaylığına tamamız. Bu adayların kazanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel Başkanımız da kazanıyor. Ancak başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz. Dolayısıyla bu seçimi Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın kesinlikle kazanacağına inanan bir siyasetçiyim. Bu isimlerin masaya gelmesi halinde destekleyeceğimizi söylüyoruz.



