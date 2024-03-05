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  4. Son dakika | İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

Son dakika | İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

05.03.2024 14:49
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Son dakika haberi: İzmir'de bir askeri helikopter Urla'da zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki 1 personel yaralandı.

Son dakika | İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Çiğli ilçesinden kalkış yapan askeri helikopter zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı.

BOŞ ARAZİYE İNDİ

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi" bilgisi paylaşıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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askeri helikopter
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