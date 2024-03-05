Son dakika | İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı! 1 personel yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Çiğli ilçesinden kalkış yapan askeri helikopter zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı.
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi" bilgisi paylaşıldı.