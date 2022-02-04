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  4. Son dakika: İzmir'de müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü

Son dakika: İzmir'de müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü

04.02.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmirli müzisyen Şener Esen silahla vurularak öldürüldü. Buca ilçesinde meydana gelen korkunç cinayet sonrası polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: İzmir'de müzisyen Şener Esen vurularak öldürüldü

Son dakika: İzmirli müzisyen 42 yaşındaki Şener Esen silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu bir anda yere yığılan Esen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte İzmir'deki korkunç cinayetin detayları...

SON DAKİKA | İZMİRLİ MÜZİSYEN AÇILAN ATEŞLE YERE YIĞILDI

Olay, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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KURTARILAMADI

Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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