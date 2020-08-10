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  4. Son dakika! İzmir'de orman yangını

Son dakika! İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika! İzmir'de orman yangını

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi. (AA /DHA)

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