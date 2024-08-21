Son dakika | Kabine toplantısı için Türkiye tarihinde bir ilk: Gözler bu kez Ahlat'ta!

Son dakika haberi: Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının adresi ise bir ilk olma niteliği taşıyor. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.

"TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK"

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos’ta Ahlat’ta yapılacak" açıklamasında bulundu. Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de kararla ilgili şöyle konuştu:

"İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır