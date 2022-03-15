Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyuruyor

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı 2 saat 50 dakika sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime 4 Mart'ta Kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.

"KABİNE GÖREVLERİ BAYRAK YARIŞIDIR"

Hayatın her alanında olduğu gibi Kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle Kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.

Koalisyonlar, erken seçimler sebebiyle ülkenin uzun ve orta vadeli programlar yapabilmesine, büyük projeleri hayata geçirilmesine imkan vermiyordu. Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun ve yüksek bedelli deneyimler sonunda varılmış bir karardır.

Gerilimlerin zirve yaptığı dönemlerde bile tüm taraflarla konuşmayı başarabilen bir ülkeyiz. Ülkemizi en sert çalkantılardan en az kayıpla çıkarabilen bir sisteme sahibiz.

Ayrıntılar geliyor...

