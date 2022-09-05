Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası flaş açıklama! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: 2 bin liranın altındaki borçlar siliniyor

Son dakika haberi: Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan ve 19.30'da başlayan kritik Kabine toplantısının ardından alınan kararlara çevrilmişti. Birbirinden önemli konuların ele alındığı ve 2 saat süren kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. Milyonların merakla beklediği icra takibi düzenlemesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YUNANİSTAN MUHATABIMIZ DEĞİLDİR"

Bir kez daha son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan'la ilgili şunu hatırlatmak istiyorum, Yunanistan ne askeri, ne siyasi ne de ekonomik olarak bizim dengimiz olmadığı gibi, muhatabımız da değildir.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan gücü, etkisi ve sorumlulukları, bize ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz, fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Türkiye, güçlü olmak, gücü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi felaketlerin içine sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz. Herkesin de bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz.

BÜYÜME RAKAMLARI

Geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir. Salgın döneminde herkes içine kapanırken, biz yaptıklarımızla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi kimse inkar edemiyor. Büyüme oranımızla hem OECD hem de G20 içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız.

Turizmde de hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye doğru gidiyoruz. Boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz.

Enerji dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürüyoruz. Bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. İstihdamda net 5 milyon kişilik artış, hedeflerimize ulaştığımızın ispatıdır.

ENFLASYON MESAJI

Türk parasına güvenme ve sahip çıkma çağrımız karşılık bulmuştur. Borsamızın sürekli rekorlar kırması da güvenin göstergesidir. Enflasyon en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Türkiye olarak yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmalara devam edeceğiz.

Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz.

ORTA VADELİ PROGRAM

Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli program 2023-2025 yılları arasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Orta vadeli program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ne seçim sürecinin ne de herhangi bir iç ve dış gelişmenin bu program ve bütçe dengelerini bozmasına izin vermeyeceğiz. Orta vadeli programın hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur durumda olan herkesle dayanışma içinde bir sorumluluk olarak görmektedir. Milli gelirine kıyasla dünyanın en çok insani kalkınma yardımı yapan ülkesi haline geldik.

İCRA BORÇLARINA DÜZENLEME

Bir diğer önemli müjdemiz ise icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarla ilgili müjdemizdir. Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLE İLGİLİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE MÜJDE

Bir müjdemiz de 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize olacaktır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza, bu ailelerimize daha güçlü destek vermek amacıyla ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin eğitim öğretim yılı desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak.

Geçtiğimiz yıl başlattığımız doğal gaz desteğini devam ettireceğiz. 5 Eylül itibarıyla başvurular başlayacak.

Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık.



